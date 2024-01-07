Патриарх поздравил предстоятелей Древних восточных церквей с Рождеством

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил поздравительную телеграмму предстоятелям Древних восточных церквей, отмечающих Рождество Христово по юлианскому календарю, текст телеграммы приводится на сайте Московского патриархата. Он отметил, что в эти светлые дни верующие вновь приобщаются к дивной и непостижимой тайне боговоплощения, воздают хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому.

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Господа и Спасителя Иисуса Христа предстоятелей Древних восточных церквей, отмечающих этот праздник 7 января, — говорится в сообщении.

Послания также направлены патриарху Коптской церкви Тавадросу II, верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, католикосу Киликийскому Араму I, патриарху Эфиопскому Абуне Матфию.

7 января патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества Христова и отметил вклад главы государства в сохранение нравственных ценностей в стране. Он подчеркнул, что взаимодействие церкви, власти и общества и дальше будет помогать сплочению народа и патриотическому воспитанию молодежи.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москву пришли рождественские морозы, какие бывают раз в 10 лет. По его словам, 7 января температура воздуха в столице опустилась до минус 25, что на 12 градусов ниже климатической нормы.