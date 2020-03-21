https://static.news.ru/photo/9b113e4a-6c36-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верующими, которые из-за религиозных соображений не хотят соблюдать меры профилактики коронавируса, рекомендуемые врачами, «движут зловредные мотивы», и они не должны им поддаваться. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

К этому глава РПЦ призвал во время проповеди после литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в столице.

Люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляющие: «Где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Один мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру, — почему ты сейчас людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?» — цитирует патриарха ТАСС.

Глава РПЦ пояснил, что вера должна давать православным силы преодолевать болезни и поддерживать своих родных, а не подвергать их опасности из ложных соображений. Патриарх Кирилл призвал паству «оставаться людьми, способными помогать другим, и одновременно быть сознательными, чтобы исполнять требования врачей».

Сейчас в храмах всей страны приняты меры по профилактике распространения COVID-19. Священный синод РПЦ ранее утвердил их список, который передали всем настоятелям приходов, подворий, игуменам и игуменьям монастырей. Прихожанам на время карантина не дают целовать крест, ужесточились также и санитарные правила при совершении причастия, крещения и соборования.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 306 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл отметил, что распространение коронавируса поможет осознать хрупкость человеческой цивилизации и подтолкнёт людей к вере в Бога.