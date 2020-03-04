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Великий пост для человека — это некая шоковая терапия, во время прохождения которой в медицинских целях необходимо встряхнуть организм, чтобы он заработал иначе. С таким заявлением во время проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

По его словам, пост вторгается в жизнь человека, и делает это с помощью дисциплины и обычаев. Первое связано с ограничениями в пище, а второе — с как можно более частыми посещениями церквей и присутствием на достаточно долгих богослужениях.

Как отметил патриарх, пост — это шоковая терапия для организма, встряска сознания, воздействие на волю и чувства человека. Обычай направлен на то, чтобы постящийся осознал необходимость подлинного изменения своей жизни.

Кирилл заявил: человек должен каяться и осознавать свои грехи. Без этого его нельзя назвать верующим. А пост, покаяние, молитву и милосердие патриарх назвал «средствами для совершенствования человеческой души».

Для того, чтобы действительно стряхнуть с себя наслоение обыденной греховности, нам нужны некие решительные действия. И пост с его продолжительными богослужениями, наполненными великими смыслом, с молитвами, песнопениями и чтением Священного Писания помогает нам как бы со стороны посмотреть на самих себя и подвергнуть себя более или менее объективной оценке, без которой не может быть истинного покаяния, — приводит слова патриарха РИА Новости.

В 2020 году Великий пост начался 2 марта. Он продлится семь недель.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда обратился к пользователям социальных сетей. Он предложил им ограничить использование смартфонов на время Великого поста.

Его поддержал протоиерей Максим Козлов, который посоветовал потратить освободившееся время на общение с близкими.