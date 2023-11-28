Патриарх Кирилл заявил об опасности наплыва мигрантов Патриарх Кирилл: современные миграционные процессы бросают вызов культуре России

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Патриарх Кирилл

Современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном русском соборе, передает ТАСС. По его мнению, ошибочная политика в этой сфере может привести к самым печальным последствиям.

В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадником коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать, — заявил он.

Глава РПЦ отметил, что он никого не хочет обидеть, но среди приезжих есть много разных людей. По мнению патриарха, трудовые мигранты должны уважать российское общество.

Предстоятель добавил, что страна нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве в период с 27 по 28 ноября. В ходе Собора президент России Владимир Путин отметил, что русский мир и Россия не могут существовать без русских как этноса. При этом он подчеркнул, что в данном заявлении нет никакой претензии на превосходство, исключительность или избранность.