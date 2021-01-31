Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

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Кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время воскресной проповеди.

Предстоятель провёл службу в Александро-Невском скиту неподалеку от столичного Переделкино. Глава Русской православной церкви отметил «великое значение, которое несёт в себе воспитание в семье благочестивыми родителями детей, подрастающего поколения». Он призвал родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.

Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодёжь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. <...> [В юных душах] должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям, — цитирует патриарха ТАСС.

Кирилл отметил, что огромное влияние на подрастающее поколение оказывают средства массовой информации, телевидение и Интернет. При этом получается так, что родителям с ними трудно конкурировать. Глава РПЦ призвал «о многом подумать в эти особые дни», чтобы иметь «по-настоящему светлое будущее для нашего народа».

Патриарх посоветовал поразмышлять о том, какие силы влияют на сердца и души молодёжи и «как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Римско-католической церкви папа римский Франциск учредил Международный день дедушек и бабушек.