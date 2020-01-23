https://static.news.ru/photo/b43fe2de-3dda-11ea-8c19-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил гонения на христиан в XXI веке с холокостом.

Об этом он написал в приветствии, направленном участникам V Всемирного форума памяти жертв холокоста в Израиле и опубликованном на сайте РПЦ. В послании патриарх подчеркнул важность сохранения памяти об этом «страшном событии» и заявил, что разделяет с еврейским народом его скорбь.

При этом он отметил, что международное сообщество допустило в нынешнем веке «гонения на христиан». По его словам, их права, в том числе на жизнь, попираются во многих регионах, таких как Ближний Восток, Африка, Азия.

Вспоминая о геноциде евреев, невозможно обойти вниманием сегодняшний геноцид христиан, — сказал глава РПЦ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно очень внимательно относиться к любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, чтобы не допустить повторения Освенцима. Об этом российский лидер говорил на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.