Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ не участвует в политике

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Патриарх Кирилл

Русская православная церковь не участвует в политике, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом он отметил, что церковь принимает боль и скорбь своего народа. По словам патриарха, в РПЦ молятся о благополучии и спокойствии на русской земле, а также о прекращении конфликта между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа, и, конечно, сегодня особая наша молитва — о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые, движимые иной, темной, сторонней силой, работают в том числе и на разделение тела единой Русской православной церкви, — заявил патриарх Кирилл.

Ранее предстоятель РПЦ сообщил, что Россия лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию. По его словам, «могущественные зарубежные силы» стоят за навязыванием народам Руси междоусобицы и ослаблением Украины, Белоруссии и России.

До этого патриарх Кирилл призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.