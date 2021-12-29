Патриарх Кирилл выступил против возвращения смертной казни

Возвращать в России смертную казнь нельзя, потому что это опасно при действующей судебной системе, уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он согласен с тем, что обсуждать казнь можно в конкретных случаях, касающихся тяжёлых преступлений, передаёт «Царьград».

Я против смертной казни в современной России <...>. При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут «убирать» людей <...>. Поэтому если и говорить о возвращении к смертной казни — в каких-то совершенно конкретных случаях, когда речь идёт о маньяках, массовых убийствах, террористах. При этом, конечно, абсолютно ясно: нужно иметь доказательства, что этот человек действительно был таковым, — сказал патриарх.

Возрождение же смертной казни в России допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Зорькин считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

Ранее член СПЧ Ева Меркачёва заявила о невозможности вернуть смертную казни в России, поскольку вероятны следственные и судебные ошибки. Меркачёва добавила, что маньяков и педофилов такая мера всё равно не остановит: в момент преступления им это не важно.

21 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Такое наказание предложено распространить на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних, а не только детей до 14 лет. При этом член «Единой России» Султан Хамзаев предложил приговаривать педофилов к смертной казни. Он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.