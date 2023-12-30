Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Фото: Russian Government/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семье председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды в связи с убийством его отца Романа Легойды, сообщает пресс-служба Московского патриархата. Он выразил уверенность, что журналист отстаивает церковную позицию в медиапространстве благодаря попечению своего отца.

С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь... Молюсь об упокоении новопреставленного раба божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату, — говорится в публикации.

Тело 90-летнего отца Владимира Легойды было обнаружено 29 декабря в подмосковном Видном. Журналисты сообщили, что труп нашли в овраге возле дороги, по предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения, когда гулял с внуком.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в преступлении — 25-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по трем статьям — в убийстве из корыстных побуждений, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое. Злоумышленнику может грозить до 20 лет тюрьмы или даже пожизненный срок.

На допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что совершил преступление с целью завладения денежными средствами пенсионера. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги.