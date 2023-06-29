Патриарх Кирилл встретился с посланником папы римского

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости

Встреча патриарха Кирилла и посланника папы Римского Дзуппи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником папы римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, передают «Известия». Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости, заявил российский священнослужитель.

Ваше высокопреосвященство, я очень рад, что вы прибыли в Москву в сопровождении братьев, которых я хорошо знаю. Мы ценим, что Его Святейшество направил именно вас в Москву. Вы возглавляете одну из самых крупных метрополий, епархий в Италии и являетесь очень известным архипастырем, осуществляющим важное служение своему народу, — заявил патриарх Кирилл.

По его мнению, «важно, чтоб все силы мира объединялись для предотвращения крупного вооруженного конфликта».

Кардинал Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, посланник папы римского остановился в апостольской нунциатуре. Официальная программа его визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский ранее согласились принять спецпосланников папы римского для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению. Он отметил, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.