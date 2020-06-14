Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооружённых сил

https://static.news.ru/photo/3966e034-ae24-11ea-bcde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что сам станет настоятелем собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке. Об этом он заявил после освящения главного храма Вооружённых сил РФ и совершения в нём первой Литургии.

Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма, — цитирует РИА Новости патриарха.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл провёл чин великого освящения собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке. Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.

В церемонии принял участие глава Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). Во время освящения в храме находились глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.