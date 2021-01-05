Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию с неверием в Бога

https://static.news.ru/photo/555e55c0-5008-11eb-b695-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неверие в пандемию коронавируса и несоблюдение мер предосторожности так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, заявил в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции, — цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.

Он подчеркнул, что любая неосторожность во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания, и призвал прихожан вести себя в соответствии с требованиями современной медицины. Патриарх также порекомендовал соблюдать меры предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл в своём рождественском послании призвал молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Он отметил, что многие «из-за вредоносного поветрия» лишены возможности посещать храмы, поэтому патриарх призвал вознести о них «прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы, даровал болеющим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни». Также он посоветовал оказывать помощь больным коронавирусом, используя «святые дни праздника» для совершения добрых дел.

Во всех московских храмах сейчас соблюдаются требования Роспотребнадзора по обработке помещений и соблюдению социальной дистанции. К пожилым прихожанам настоятели обращаются с просьбой провести Рождество дома.