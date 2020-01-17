https://static.news.ru/photo/fcd4b740-39ed-11ea-bf98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Православные отмечают этот день 18 января.

Если человек не желает принимать благодать, если закрывает своё сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не даётся всуе, — заявил Кирилл после службы в столичном храме Христа Спасителя.

18 января патриарх также совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе Москвы. 19 января — в сам праздник Богоявления — глава РПЦ проведёт там же литургию, говорится на официальном сайте РПЦ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.

По его словам, январское тепло особенно обманчиво: человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения. Вытереться и переодеться купальщику надо буквально за пару минут, когда тело ещё хранит тепло за счёт суженых сосудов. Делать это лучше в помещении или в машине. От переохлаждения спасёт шапка, наброшенная поверху тёплая одежда и большое сухое полотенце.