Патриарх Кирилл заявил, что икону Рублева привезли в лавру по его просьбе Патриарх Кирилл заявил, что икону Рублева привезли в Троице-Сергиеву лавру по его ходатайству

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что самую знаменитую икону Андрея Рублева «Троица» решили привезти в Троице-Сергиеву лавру по его личному ходатайству, пишет MK.RU. Епископ РПЦ назвал икону «святыней всей нашей земли, которая сберегла Русь от многих бед».

Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло, — сказал патриарх.

Иконе Андрея Рублева уже почти 600 лет. Ее решили вывезти из Третьяковской галереи минувшей ночью. Святыню доставили в Сергиев Посад, чтобы она приняла участие в двухдневных торжествах по случаю 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Икона пробудет в лавре два дня, после чего вернется в Третьяковку.