Патриарх Кирилл: россияне «привиты» от агрессии и военных авантюр Патриарх Кирилл заявил, что россияне «привиты» от военных авантюр

Россия является миролюбивой державой, обладающая прививкой от «всяких военных авантюр», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита на парад московского кадетского корпуса «Не прервется связь поколений». Патриарх добавил, что есть только одна причина, почему необходимо укреплять Вооруженные силы России, — чтобы защититься от внешних интервенций, говорится на сайте РПЦ.

Отмечается, что на мероприятии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы — миролюбивая держава, и в первую очередь потому, что мы приняли на себя самые страшные удары Второй мировой войны. <...> У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. И единственное почему необходимо крепить Вооруженные силы — чтобы никто и никогда не посмел переступить священные рубежи нашей страны, — сказал он.

Ранее Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний ставит в вину предстоятелю РПЦ поддержку спецоперации на Украине и распространение «ереси».

Евросоюз, в свою очередь, предложил включить патриарха Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации.