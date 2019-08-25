https://static.news.ru/photo/d25bc1e6-c744-11e9-88dc-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно понимают Евангелие. После освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертанове он объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.

По словам патриарха, пацифистское движение полностью исключало возможность вооружённого сопротивления народа, даже в случае агрессии.

Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку («кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39) — ред.). Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы, — сказал он.

Глава РПЦ подчеркнул, что фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам даёт правильное толкование. Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. При этом и подчиняться злу никогда не нужно, пояснил патриарх Кирилл, передаёт РИА Новости .

Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: «если злословят нас — благословляем, если гонят нас — мы терпим», но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции — великое противление злу, — отметил глава РПЦ.

Глава РПЦ объяснил, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой. Нужно сопротивляться злу таким образом, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания, не распространялось и не становилось непреодолимой силой. Ведь если никто не ответит на зло добром, то оно будет торжествовать в роде человеческом и не будет никакой надежды на спасение, заключил патриарх Кирилл.

Ранее предстоятель Русской православной церкви призвал православных христиан стремиться к «живой и действенной» вере и оставаться верующими не только в храме, но и во всей своей повседневной жизни.