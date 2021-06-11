Патриарх Кирилл рассказал военным о вечной жизни после гибели за Родину

https://static.news.ru/photo/2841b430-cc4d-11eb-8b70-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащим следует помнить о вечной жизни, когда от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних. Об этом заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Его слова приводит РИА Новости.

Убеждён в том, что мотивация подвига, жертвы тогда по-настоящему работает, когда военнослужащий знает и верит, что с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь, — цитирует его агентство.

Патриарх обратился к военнослужащим в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооружённых сил России и напомнил, что само название этого храма обращается к военнослужащим. Жизнь вечна, и потому солдаты и офицеры могут смело исполнять свой воинский долг.

И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, в его славе, в его вечной жизни, — резюмировал предстоятель.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в детях необходимо воспитывать религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе.

По мнению патриарха, такие преступления возможны, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Он призвал знакомить с ними молодёжь и ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».