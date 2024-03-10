Патриарх Кирилл рассказал, получится ли спасти душу блинами Патриарх Кирилл: употребление блинов на Масленицу не поможет спасти душу

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Следование масленичным традициям и употребление блинов не отразится на спасении души, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Храме Христа Спасителя, передает РИА Новости. Тем не менее он посоветовал провести праздник «разумно и по-доброму», не отказываясь от радости и веселья.

Есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю поста особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов. А какой же блин «всухую», обычно что-то есть и помимо блинов. Но все это — часть нашей традиции. Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, — сказал священнослужитель.

В этом году Масленица будет отмечаться с 11 по 17 марта. О том, как восточные славяне отмечали сезонный рубеж, какие смыслы содержит праздник и как он сочетается с православием, NEWS.ru рассказывает фольклорист, эксперт в области традиционной славянской культуры и антропологии религии, старший научный сотрудник РАНХиГС Надежда Рычкова.

Число блинов, которое можно съесть в течение масленичной недели без вреда для фигуры, назвала гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова. По ее словам, среднее допустимое количество — это два-три блина в день.