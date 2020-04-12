Патриарх Кирилл рассказал, как обратить коронавирус на пользу человечеству

https://static.news.ru/photo/bcdedc76-7ca8-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) является божественным промыслом, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, инфекция разрушает идеалы общества потребления.

Он добавил, что заболевание призвано заставить человечество задуматься — не хлебом единым жив человек. Развитие технологий, науки лишило многих самокритики, пишет «Интерфакс».

Всё развитие человеческой цивилизации, особенно в последнее десятилетие, направлено на безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше. <...> Все великие идеалы, возвышенные и прекрасные, в том числе и самый прекрасный идеал — вера в Бога, для многих ушли на периферию жизни, — рассказал глава Русской православной церкви.

По данным на 12 апреля 2020 года, всего в мире COVID-19 заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 108 тысяч, поправились около 405 тысяч. В РФ инфицированных — 15 770, скончались 130 пациентов, выздоровел 1291 житель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что богослужения в храмах Русской православной церкви Московского региона с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.