Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя

https://static.news.ru/photo/839cad90-8184-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальное богослужение в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с 18 на 19 апреля.

В светлую Пасхальную ночь Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, — говорится на сайте РПЦ.

Прямую трансляцию богослужения покажут федеральные каналы: Первый, «Россия-1», НТВ и «Спас», а также официальный сайт РПЦ Patriarchia.ru.

Как писал NEWS.ru, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава российского государства Владимир Путин не примет участия в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, он «поставит свечку в часовне» на территории своей резиденции в Ново-Огарёво. По словам Пескова, президент и патриарх обязательно обменяются поздравлениями по случаю Пасхи.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля проходят без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы из-за пандемии коронавируса.