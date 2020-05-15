Патриарх Кирилл призвал военных не нарушать присягу

https://static.news.ru/photo/d85d3304-ae2a-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал военных всегда оставаться верными своей присяге и «обнажать меч», только когда возникнет опасность для Отечества.

Всегда оставайтесь верны вашей присяге, помните, что за вашими спинами весь народ и вся страна, — заявил патриарх Кирилл в подмосковном парке «Патриот».

Он подчеркнул, что миссия правоохранительных органов и Вооружённых сил РФ очень велика, поскольку эти структуры обеспечивают мирную жизнь народа, «явление справедливости в нашей жизни».

Пусть благословение Божие пребывает с нашими Вооружёнными силами и с нашим народом, — отметил предстоятель Русской православной церкви, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл провёл чин великого освящения собора Воскресения Христова в парке «Патриот». Церемония должна была пройти в День Победы, 9 мая, но из-за пандемии коронавируса была перенесена. Предстоятель РПЦ объявил, что сам станет настоятелем главного храма Вооружённых сил.