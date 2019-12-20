https://static.news.ru/photo/7440ce74-2317-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил священнослужителей более внятно читать молитвы на богослужениях и бороться с нечёткой речью. Это, по его мнению, мешает прихожанам понимать содержание и смысл церковных текстов.

Помогать верующим в этом — важнейшая задача для священников, отметил предстоятель Русской православной церкви в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

Он посоветовал устранять «практические недостатки, такие как невнятность и поспешность в произнесении текстов и возгласов или, наоборот, утомительное для внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность». Помимо этого, указал патриарх стоит обратить внимание на правильность расстановки акцентов в текстах.

Одним из аспектов он назвал акустику храмов, которую, если она оказывается неблагоприятной, можно исправлять «современными техническими средствами».

Именно проблема с пониманием того, что говорит священник, часто воспринимается прихожанами как сложность самого церковнославянского языка, выразил уверенность патриарх Кирилл. Из-за этого порою звучат предложения перевести богослужения на русский язык. Обновление, по его мнению, возможно, однако следует учитывать настроения каждой конкретной общины.

Где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой, — приводит слова предстоятеля ТАСС.

Он также высказал мнение, что полный перевод богослужений на русский язык или сокращение его изменяемых частей не принесут пользы. Он подчеркнул, что славянский язык органично изменялся на протяжении более чем десяти веков существования Церкви. Поэтому Священный Синод неоднократно рекомендовал при составлении богослужебных текстов на церковнославянском языке избегать малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Русской православной церкви рассказали о правилах, регламентирующих отношение верующих к алкоголю. Там также поделились опытом преодоления пьянства.