https://static.news.ru/photo/9091a174-19b8-11ea-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Использование зарубежного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным законам России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что законотворцам необходимо учитывать важность соотнесения новых норм с духовной и культурной традицией народа, так как угроза появления противоречащих инициатив «постоянно существует».

Народ, который сохраняет своё единство, — сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы, — подчеркнул патриарх.

По его словам, это не означает, что Россия должна находиться в изоляции, однако нельзя затмевать «всё духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее предстоятель РПЦ заявил, что к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия необходимо отнестись «с очень большой осторожностью». Он считает, что новая инициатива может оказаться вторжением чужих людей в семейную жизнь.