Использование зарубежного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным законам России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он отметил, что законотворцам необходимо учитывать важность соотнесения новых норм с духовной и культурной традицией народа, так как угроза появления противоречащих инициатив «постоянно существует».
Народ, который сохраняет своё единство, — сильный народ, который способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, свои святыни и идеалы, — подчеркнул патриарх.
По его словам, это не означает, что Россия должна находиться в изоляции, однако нельзя затмевать «всё духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни»,
Как писал NEWS.ru, ранее предстоятель РПЦ заявил, что к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия необходимо отнестись «с очень большой осторожностью». Он считает, что новая инициатива может оказаться вторжением чужих людей в семейную жизнь.
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