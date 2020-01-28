https://static.news.ru/photo/85d393c2-41d2-11ea-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никакие способы, кроме значительного ограничения абортов, не способны радикально решить проблему демографии, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такое заявление он сделал в ходе Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

По его словам, обязательное медицинское страхование должно покрывать только прерывание беременности по медицинским показаниям. Это позволит увеличить население государства на 10 миллионов человек, передаёт РИА Новости.

Огромные просторы страны, мощное экономическое развитие — всё это требует большого количества людей, и умножение населения — это одна из важных целей, которые сегодня стоят перед Российским государством. Она легко решается, как говорится, «влёт», если мы сокращаем на порядок количество абортов, — подчеркнул он.

Руководитель РПЦ уверен, что радикальное увеличение числа граждан — реальная перспектива при достижении прогресса в предотвращении и искоренении абортов.

Ранее News.ru писал, что РПЦ выступила против абортов, даже в случае изнасилования. Митрополит Волоколамский Иларион сказал, что ребёнка надо оставить, потому что ребёнок не виноват в том, что он родился от насильника.

При этом депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешение на аборты у священнослужителя. По мнению политика, женщина вправе самостоятельно решать, что ей делать.