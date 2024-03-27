Патриарх Кирилл призвал приезжих уважать культуру России Патриарх Кирилл: приезжие должны уважительно относиться к российской культуре

Фото: Игорь Палкин/Патриархия

Патриарх Кирилл

Люди, которые приезжают в Россию, должны уважительно относиться к культуре страны, высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Соборного съезда Всемирного русского народного собора. Он подчеркнул, что законным требованием к иностранцам, решившим жить в России, является знание языка и традиций, пишет «Царьград».

Мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто <...> приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования — знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям, — отметил патриарх.

По словам патриарха, сама по себе миграция не является угрозой. При этом он подчеркнул, что проблемы начинаются тогда, когда люди, приезжающие работать в другие страны, отказываются уважать местную культуру.

Патриарх ранее выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.