Патриарх Кирилл призвал православные церкви мира поддержать УПЦ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), его послание опубликовано на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С обращением патриарх выступил после того, как 19 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ.

Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, — говорится в послании.

Патриарх указал на то, что предотвратить беззаконие необходимо до того, как документ станут рассматривать в следующих чтениях, примут и начнут исполнять. По его словам, ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих. По мнению патриарха, объявление канонической церкви вне закона «ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого».

Ранее депутат парламента Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада в первом чтении приняла закон о запрете Украинской православной церкви. Законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.