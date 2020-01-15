https://static.news.ru/photo/7f82d9b0-37a5-11ea-9066-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что демографическая ситуация в России изменится к лучшему, когда граждане будут готовы отказаться от части личного благополучия ради семейных ценностей.

Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей <...>, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда <...> мы можем действительно изменить и демографическую ситуацию, — цитирует предстоятеля РИА Новости.

Глава РПЦ также отметил, что в россиянах необходимо воспитывать стремление иметь большие семьи.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. При этом он предложил выплачивать материнский капитал семьям за рождение первого ребёнка и повысить его размер за второго и последующих детей.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак предположила, что эти меры будут способствовать росту численности населения в стране. По её мнению, в скором времени следует ожидать беби-бума.