Патриарх Кирилл призвал не покупать «левые» свечи

https://static.news.ru/photo/0f1f07d6-4611-11eb-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные храмы, закупая свечи не у церковной фабрики «Софрино», должны понимать, что лишают РПЦ дохода. Об этом сообщил патриарх Кирилл.

Церковное предприятие, расположенное в Московской области, «Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Оно изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии на официальном YouTube-канале РПЦ, заявил, что свечи — одна из статей дохода храма.

Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения «левых» свечей, — сказал предстоятель.

Также патриарх напомнил, что «Софрино» — один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата. Получается, что «отказ от поддержки Софрино — это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизованно осуществляет сегодня Московская патриархия».

Однако Кирилл признал, что «Софрино» покрывает производством не всю номенклатуру свечей, которая продаётся в приходах. Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика. Во всех остальных случаях покупка свечей у «Софрино» — долг.

Предстоятель добавил, что сейчас ведётся работа по улучшению качества свечей на фабрике, и призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. При этом патриарх готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем.

Как писал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) ранее рекомендовали закрывать монастыри в регионах в качестве мер против распространения коронавирусной инфекции.

В патриархии также подчеркнули важность соблюдения мер профилактики и санитарных правил в храмах и монастырских помещениях, утверждённых весной патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В соответствии с ними запрещено впускать в храм людей без масок, и сами священнослужители также должны носить маски. Кроме того, в случае диагностирования COVID хотя бы у одного насельника монастырь должен быть закрыт на двухнедельный карантин.