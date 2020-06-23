Патриарх Кирилл призвал набраться мужества

https://static.news.ru/photo/2f0b76be-b544-11ea-8413-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ныне живущие люди должны быть достойны предков, которые завоевали свободу в Великой Отечественной войне, и так же, как они, решать проблемы сегодняшнего дня «спокойно и мужественно».

Об этом он сказал после того, как 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Мы должны оставаться достойными того героического поколения, которое завоевало свободу, — цитирует патриарха сайт Русской православной церкви.

Глава РПЦ подчеркнул, что у ныне живущих есть будущее только потому, что в прошлом наши предки завоевали такую возможность.

Пусть Господь благословляет Вооружённые силы, Отечество наше и каждого, кто посвятил свою жизнь служению ему, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Российский лидер приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооружённых сил РФ. На церемонии возложения президента сопровождали суворовцы и ветераны Великой Отечественной войны.