Патриарх Кирилл призвал молиться за больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2b37ef36-4fef-11eb-a715-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в своём рождественском послании призвал молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Рождество Христово православные христиане встретят 7 января.

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания, — говорится в рождественском послании, опубликованном на сайте РПЦ.

Он отметил, что многие «из-за вредоносного поветрия» лишены возможности посещать храмы, поэтому патриарх призвал вознести о них «прошения милосердному Творцу, дабы он обновил их душевные и телесные силы, даровал болеющим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни».

Также он посоветовал оказывать помощь больным коронавирусом, используя «святые дни праздника» для совершения добрых дел.

В храмах РПЦ в ночь с 6 на 7 января состоится всенощное бдение, которое перейдёт в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат праздничные литургии.

Как писал NEWS.ru, патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя на Рождество будет доступно для прихожан только по билетам. Причиной введения пригласительных билетов на рождественское богослужение в кафедральном соборном храме стала пандемия коронавируса. Прямая трансляция патриаршего богослужения в ночь с 6 на 7 января будет организована на телеканалах Первый, «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале РПЦ.

Число праздничных богослужений на Рождество в московских храмах будет зависеть от того, сколько прихожан есть в каждом из них, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков. Таким образом он ответил на вопрос, удастся ли соблюсти ограничения по дистанции, если людей окажется слишком много.

Представитель епархии добавил, что во всех московских храмах соблюдаются требования Роспотребнадзора по обработке помещений и соблюдению социальной дистанции. К пожилым прихожанам настоятели обращаются с просьбой провести Рождество дома.