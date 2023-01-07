Патриарх Кирилл призвал молиться о прихожанах и клириках УПЦ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В ходе Рождественской проповеди Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться «за тех, кто сегодня страдает, за братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры», передает ТАСС. Он также призвал помолиться «от всей души» за родных, близких, за себя и Родину. Он назвал «дьявольскими искушениями» гонения на прихожан Украинской православной церкви.

Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия, — сказал Патриарх.

Он выразил уверенность, что попытки разрушить «каноническую православную церковь на Украине» не увенчаются успехом.

За последний месяц сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.