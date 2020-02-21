Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре.
Как
Несомненно, этот предмет нужен. Но возникает вопрос: нужно писать учебник, — заявил предстоятель РПЦ.
По его мнению, нужен не просто учебник, где будут рассказывать о стилях и способах художественного выражения через архитектуру. Пособие должно содержать трактовку культуры через духовное содержание эпохи. Таким образом можно постараться влиять, в том числе и на тех людей, которые принимают решения по застройке городов.
Патриарх также посетовал на то, что сегодня многие молодые люди в России лучше знают культуру и архитектуру других стран, куда они ездят отдыхать. По его мнению, это не способствует воспитанию у них патриотических чувств, любви и уважения к собственной стране.
Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа и помолиться за то, чтобы поправку одобрили.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен