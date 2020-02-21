https://static.news.ru/photo/1d5c3928-54a3-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре.

Как сообщил «Интерфакс» патриарх Кирилл уверен, что воспитывать эстетические вкусы надо с детства. Для этого нужно преподавать в школах другое изобразительное искусство и архитектуру.

Несомненно, этот предмет нужен. Но возникает вопрос: нужно писать учебник, — заявил предстоятель РПЦ.

По его мнению, нужен не просто учебник, где будут рассказывать о стилях и способах художественного выражения через архитектуру. Пособие должно содержать трактовку культуры через духовное содержание эпохи. Таким образом можно постараться влиять, в том числе и на тех людей, которые принимают решения по застройке городов.

Патриарх также посетовал на то, что сегодня многие молодые люди в России лучше знают культуру и архитектуру других стран, куда они ездят отдыхать. По его мнению, это не способствует воспитанию у них патриотических чувств, любви и уважения к собственной стране.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Господа и помолиться за то, чтобы поправку одобрили.