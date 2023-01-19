Патриарх Кирилл пригрозил «концом мира» всем желающим уничтожить Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что желание уничтожить Россию обернется «концом мира». Предстоятель РПЦ напомнил, что РФ обладает «мощным оружием» и «сильными людьми», которые никогда не сдавались своим врагам. Несмотря на это, как указал Кирилл, безумцы пытаются подчинить Россию и навязать ей те ценности, которые «даже ценностями назвать невозможно», передает «Интерфакс».

Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира, — заявил предстоятель РПЦ.

При этом патриарх Кирилл сохраняет веру в Бога, и в то, что Господь не оставит российских властей, президента и военных в столь трудное для нашей страны время.

Мы верим, что Господь не оставит землю русскую, не оставит наших властей, президента нашего православного, воинство наше, что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ, — заключил глава РПЦ.

Во время рождественской проповеди в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов. По его словам, они происходят из-за отдаления людей от веры.