Патриарх Кирилл предупредил об угрозе мигрантов Патриарх Кирилл считает, что мигранты мешают россиянам с поиском работы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Патриарх Кирилл

Наплыв мигрантов в Россию вызывает обеспокоенность, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на официальном сайте Русской православной церкви. По его словам, приток граждан из ближнего зарубежья несет угрозу сохранению духовных традиций.

Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций — как это было, к примеру, в Косово, — считает патриарх.

Глава РПЦ отметил, что из-за мигрантов все больше россиян не могут найти работу, при этом растут преступность и конфликты на национальной и религиозной почве.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православная церковь не участвует в политике. При этом он отметил, что церковь принимает боль и скорбь своего народа. По словам патриарха, в РПЦ молятся о благополучии и спокойствии на русской земле, а также о прекращении конфликта между Россией и Украиной.

5 ноября патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии — Князе-Владимирскую церковь в Балашихе. После совершения обряда патриарх начал служить в храме божественную литургию. Он прочитал молитву о здравии военнослужащих.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.