Патриарх Кирилл предрек «путь в ад» жадным богатым россиянам

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых россиян делиться с нуждающимися гражданами деньгами. Обладание богатством становится оправданным, если человек готов отдать значительную часть своих средств другим, отметил он. По его словам, те люди, которые имеют много денег, но не хотят помогать бедным, идут по пути в ад, передает ТАСС.

Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным. <...> Если человек из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем, — заявил священник во время проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.

Он считает, что если богатый человек будет помогать обездоленным, бог поможет ему добывать новые накопления, с учетом того что они тоже смогут послужить другим людям. Если же обеспеченный человек не желает помогать нуждающимся, «это путь в сторону от бога, от Христа и от его царства».

Ранее патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением обсудить в публичном пространстве законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. В обращении предстоятель РПЦ дал положительную оценку проекту федерального закона, указав на его актуальность.