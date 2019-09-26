https://static.news.ru/photo/019bc572-e078-11e9-98e4-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со студентами Поволжского православного института в Тольятти предостерёг молодых людей от влияния опасных течений, которые им могут встретиться в Интернете и СМИ.

Чтобы информационный поток не раздавил вас, нужно непременно иметь такой настрой мысли и воспитание воли, которые дают возможность идти против течения, если это течение опасно для умственного, нравственного и духовного состояния человека, — цитирует РИА Новости руководителя РПЦ.

Он вспомнил предреволюционные годы в России, когда люди были захвачены опасными идеями, не думая, чем это может обернуться.

Ранее News.ru писал, что предстоятель Русской православной церкви призвал православных христиан стремиться к «живой и действенной» вере и оставаться верующими не только в храме, но и во всей своей повседневной жизни.