https://static.news.ru/photo/fa9e09a2-6c2b-11ea-9677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что распространение коронавируса поможет осознать хрупкость человеческой цивилизации и подтолкнёт людей к вере в Бога.

Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией, — цитирует РИА Новости патриарха.

По его словам, Господь призывает «нашу самоуверенную технологическую цивилизацию» реально оценить возможности и осознать свою хрупкость. При этом патриарх выразил убеждённость, что обстоятельства последнего времени должны «ещё больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими».

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с пандемией коронавируса. Прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Ранее патриарх утвердил инструкцию по профилактике распространения коронавирусной инфекции в храмах Московской епархии. В документе предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при крещении, причастии и соборовании.