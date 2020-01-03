Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошённого, порабощённого страстями, — сказал патриарх в своём послании.
Также он предложил задуматься над страхом человека, что кто-то станет лучше, талантливее, Кирилл призвал не творить зло такому человеку, пытаясь вознести самого себя.
Как ранее писал NEWS.ru, Навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник, встречают в эту ночь православные верующие. Уже почти век Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви.
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