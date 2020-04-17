Патриарх Кирилл поздравил верующих со скорой Пасхой

https://static.news.ru/photo/0b7f8b84-80ee-11ea-af05-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Сергей Булкин/NEWS.ru

В канун Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не поддаваться панике из-за постигшей человечество пандемии.

В пасхальном послании он призвал верующих относиться к пандемии как к испытанию и усилить молитвы об исцелении больных коронавирусом и ограждении здоровых от заражения этой инфекцией. Кроме того, он отдал должное светским властям, которые прилагают усилия, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии.

Нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах. Мы призваны хранить внутренний мир, — цитирует его РИА Новости.

Патриарх также напомнил, что в некоторых странах остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии, и выразил надежду, что никакие внешние ограничения не смогут «расторгнуть единство» православных христиан и отнять у них настоящую духовную свободу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл опубликовал поздравление к главам христианских конфессий на Пасху. Он заявил, что священнослужители будут совместно помогать людям, страдающим от опасности коронавируса.