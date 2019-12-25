https://static.news.ru/photo/4feed768-270f-11ea-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В день Рождества патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав Церквей, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю. Предстоятель Русской церкви призвал христианских лидеров сообща помогать страдающим от военных конфликтов.

Прославляя воплотившегося нас ради Господа Иисуса, будем со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов в мире, для помощи тем, кто страдает от вооружённых конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости, — говорится в послании патриарха Кирилла, размещённом на сайте Русской церкви.

Адресатами поздравлений стали папа Римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, христианские лидеры Сирии и других стран Ближнего Востока.

Как ранее писал NEWS.ru, власти США выдали Санта-Клаусу и его оленям разрешение на въезд на территорию страны во время празднования Рождества.