https://static.news.ru/photo/00fbe1dc-2331-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: kremlin.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал священнослужителям проявлять скромность и деликатность по отношению к верующим, которые приходят на исповедь.

По его словам, таинство «не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни». Недопустимо делать процедуру «средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было ещё», подчеркнул предстоятель Русской православной церкви на заседании Епархиального собрания города Москвы.

Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции — наставника, руководителя, друга, собеседника. Все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния, — цитирует патриарха «Интерфакс».

Он отметил, что, несмотря на убеждение некоторых, будто на исповеди запретных тем быть не может, «они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза». В эту область, напомнил глава Церкви, не должен вторгаться никто, потому что «бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а уврачевать нанесённую рану, увы, бывает очень трудно».

Патриарх Кирилл также предостерёг священников от того, чтобы навязывать людям собственное мнение и «проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием». Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека, однако приметой времени стала утрата этой способности у служителей Церкви, сказал предстоятель.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, патриарх призвал верующих не усердствовать в соблюдении строгих постов. Он посоветовал проявлять благоразумие и подходить к этому индивидуально, исходя из личных возможностей.