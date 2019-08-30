Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение в Донском монастыре в Москве 1 сентября
Праздничная служба приурочена к дню чествования Донской иконы Божьей Матери, но во время литургии будут добавлены особые прошения о всех учащихся и учащих, сообщает РИА
Как писал News.ru ранее, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно понимают Евангелие. После освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново он объяснил, зачем подставлять после удара другую щёку.