Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в главном храме Вооружённых сил

https://static.news.ru/photo/ce793ab0-ae19-11ea-af4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения главного храма Вооружённых сил РФ в подмосковной Кубинке совершил Литургию, в ходе которой помолился обо всех погибших защитниках Отечества.

Патриарх Кирилл прочёл молитву об избавлении от коронавируса («губительного поветрия») и помолился о защитниках Отечества, погибших и пострадавших, в том числе в плену, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, патриарх провёл чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил РФ — в парке «Патриот» в Кубинке. Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.

В церемонии принял участие настоятель собора Воскресения Христова, глава Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). Во время освящения в храме находились глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.