Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Кирилл отметил, что с папой связан важный этап в отношениях между РПЦ и католической церковью.
Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска. Почивший понтифик возглавил Римско-католическую церковь во время эпохальных перемен. <…> Мы с благодарностью будем помнить о его заявлениях в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви, — говорится в сообщении на сайте РПЦ.
О смерти папы римского Франциска представители Ватикана сообщили утром 21 апреля. Он правил католической церковью 12 лет и скончался на 89 году жизни. Франциск страдал от множества разных заболеваний.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.
В последний раз понтифик обратился к публике на Пасху, 20 апреля. Его заявление содержало призыв к мировым лидерам не поддаваться страху, который ведет к изоляции, а направить свою энергию на поддержку тех, кто в этом нуждается, на борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.