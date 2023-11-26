Патриарх Кирилл отметил вклад матерей в искусство, политику и науку Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиянок с Днем матери, отметив их вклад в разные сферы жизни, текст обращения опубликован на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что праздник предоставляет замечательную возможность выразить благодарность, признательность и уважение матерям.

Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание, — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл добавил, что почтительное отношение к родителям является важнейшей частью всех религий и культур. По его словам, материнство особенно значимо в нынешнее время, когда «народу нашему навязываются ложные семейные ценности». Глава Русской православной церкви также пожелал всем причастным к сегодняшнему празднику здоровья и бодрости духа.

Ранее психолог Галина Добромирова заявила, что лучшим подарком для мам в их праздник будет личное поздравление. Она отметила, что добрые слова и признание присутствия мамы в своей жизни будет очень благотворно отражаться на ее физическом, умственном, эмоциональном и духовном состоянии.