Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией

Люди не могут «силой разума» немедленно остановить эпидемию коронавируса, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его мнению, это приводит к выводу, что поиск разумного, научного решения этой проблемы должен сопровождаться духовным ростом человека.
Нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию,— цитирует его РИА Новости.
По словам предстоятеля, Господь допускает эти испытания, чтобы люди могли задуматься о своей ограниченности, так как «не всё нам даётся, и не всё даётся сразу».
Как писал NEWS.ru, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля. Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса.