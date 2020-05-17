Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией

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Люди не могут «силой разума» немедленно остановить эпидемию коронавируса, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его мнению, это приводит к выводу, что поиск разумного, научного решения этой проблемы должен сопровождаться духовным ростом человека.

Нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию, — цитирует его РИА Новости.

По словам предстоятеля, Господь допускает эти испытания, чтобы люди могли задуматься о своей ограниченности, так как «не всё нам даётся, и не всё даётся сразу».

Как писал NEWS.ru, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда сообщил, что службы в храмах Москвы и Подмосковья будут совершаться без прихожан с 29 апреля и до особого распоряжения. Ранее запрет на посещение храмов для прихожан был установлен до 28 апреля. Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса.