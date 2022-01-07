Патриарх Кирилл: отказ от деторождения станет концом человека как вида

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что отказ женщин от продолжения рода станет концом человека как вида. Он полагает, что при полном отказе от рождения детей человеческая личность может потерять своё основное измерение.

Если отказ женщин от деторождения когда-нибудь произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой божией и с божиим замыслом о человеке; и если такое произойдёт, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы, — рассказал патриарх Кирилл в интервью.

Также Кирилл затронул тему пандемии. По словам патриарха, не бояться пандемии искренне верующему человеку помогает религия. Он верит в божественную силу и потому защищён от всевозможных страхов.

Кирилл отметил, что «губительное поветрие» всё ещё вносит коррективы в жизни людей и им очень не хватает «ощущения безопасности, защищённости и спокойствия». По словам патриарха, только любовь к богу может укрепить человека в разных испытаниях и дать силы на совершение добрых дел.

Ранее патриарх также раскритиковал однополые браки. По словам Кирилла, Русская православная церковь не признаёт союз и сожительство людей одного пола браком, поскольку это можно назвать только грехом. Он отметил некоторую уязвимость Церкви на Западе в данном вопросе.

По его словам, Россия свободна от влияния извне и развивается собственным путём, несмотря на множество проблем. Это, по его словам, может служить примером для других.