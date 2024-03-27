Патриарх Кирилл объяснил замысел организаторов теракта в «Крокусе» Патриарх: терактом недоброжелатели попытались столкнуть две традиционные религии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Терактом в «Крокус Сити Холле» недоброжелатели России попытались столкнуть в стране две традиционные религии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора. По его словам, которые приводит ТАСС, эти попытки разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман.

Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России, — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Ранее патриарх выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за поведения мигрантов в России, это угрожает межрелигиозному и межнациональному согласию в стране. В докладе, который опубликован на сайте Русской православной церкви, он подчеркнул, что при текущем объеме прибывающих иностранцев, не стремящихся к интеграции и не уважающих российские традиции, существует риск потерять Россию как многонациональное государство.

Тем временем правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Уточняется, что сотрудники Росгвардии и полиции ищут иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.