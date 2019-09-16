https://static.news.ru/photo/fd68f842-d890-11e9-91bb-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/News.ru

Воссоединение православных приходов в Европе с Русской православной церковью (РПЦ) стало возможным благодаря изменениям, которые произошли в РПЦ в последнее время. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сообщение главы РПЦ опубликовано на сайте Московского патриархата.

То, что сегодня мы отмечаем замечательное событие воссоединения последнего осколка русского зарубежья с Московским патриархатом, — это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская православная церковь радикально изменилась за последние годы, — указано в сообщении.

Патриарх отметил, что сейчас по всей России открыто «огромное количество храмов». Он также обратил внимание на «невероятную приходскую активность», социальную, молодёжную и миссионерскую работу.

Вхождение архиепископии в состав РПЦ руководитель церкви назвал огромной работой, а также отметил, что «образ новой России и образ Русской церкви становится всё более привлекательным».

Это результат огромной работы, которую осуществляет весь наш народ, это и наши политики, и наши учёные, наша интеллигенция — все те, кто работает во благо нашего Отечества, прославляя Россию, — сказал глава РПЦ.

Московский патриархат принял под свою юрисдикцию в сентябре 2019 года главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна, а также всех клириков, которые желали присоединения к РПЦ. До этого священнослужителя освободили от поста иерарха Константинопольской церкви.

Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал воссоединение РПЦ с частью архиепископии западноевропейских приходов историческим событием, завершающим процесс преодоления церковных разделений за рубежом, писал News.ru.