Патриарх Кирилл обвинил Запад в передаче храмов «безбожному обществу» Патриарх Кирилл обвинил Запад в передаче храмов под светские мероприятия

Фото: Russian State Duma Press Service/via Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил Запад в передаче храмов «под безбожные светские мероприятия», пишет РБК. Он отметил, что христианские религиозные сооружения за рубежом отдаются мусульманам или местным властям, которые, в свою очередь, проводят там мероприятия «для безбожного общества». В России, подчеркнул патриарх, к храмам относятся, как к «божьему чуду».

Сегодня христианские храмы там, в «просвещенном» Западе, закрываются и перепрофилируются, например в мечети. Поскольку мусульманские общины хранят веру, им нужно место молитвы, и там христиане продают мусульманам свои христианские храмы, — заявил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл поскользнулся во время богослужения в Новороссийске. Глава РПЦ прибыл в город, чтобы освятить храм на набережной в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Причиной своего падения патриарх назвал «прекрасный пол» в соборе. Он добавил, что законы физики работают в отношении святой воды так же, как и обычной.